انتفاضة شعبية أم نزاع على السلطة؟.. وماهو مصير جثمانه؟.. ماذا لو أعلنت كوريا الشمالية عن وفاة كيم جونج اون؟

- شريف الجنيدي

زادت التكهنات حول غياب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حيث ذكرت تقارير أن الزعيم الشاب خضع لعملية قلب، وأنه قد يكون غير قادراً على الحركة، فيما رجحت تقارير أخرى أنه قد فارق الحياة.

وفي الوقت الذي لم تلتلفت إليه الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية لهذه التقارير، فإن بيونج يانج لم تكشف عن أدلة مطمئنة عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية.

منذ أكثر من أسبوعين، تغيب الزعيم الكوري الشمالي عن إحياء ذكرى سياسية هامة للبلاد، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية عن خضوعه لعملية في القلب، وهو ما أثار تكهنات بأنه قد توفي أو غير قادراً على الحركة.

وهنا نتساءل، ماذا قد يحدث في حال توفي كيم جونج أون، الذي يمثل الجيل الثالث من عائلته التي تحكم كوريا الشمالية منذ تأسيسها؟

كيف سيعرف العالم بخبر وفاته؟

من المعروف عن كوريا الشمالية تكتمها الشديد خاصة وإن كان الأمر يتعلق بأحد قياداتها.

وبالعودة إلى الوراء، فإنه لم يعرف أحد خارج الدوائر المقربة من القيادة الكورية الشمالية بوفاة والد كيم وسلفه كيم جونج إيل إلا بعد يومين على رحيله.

وإذا قررت بيونج يانج الإعلان عن وفاة كيم، فإنه سيتم إتباع الخطوات التي حدثت في الماضي، حيث سيتم الإعلان عن النبأ على التلفزيون الرسمي، مع ظهور امرأة بثوب أسود على الشاشة.

ومن المقرر أن تعلن عن النبأ المذيعة المخضرمة "ري شون هي"، والمعروف عنها أنها تُلقي البيانات الخاصة بالأحداث الهامة في البلاد، حيث تنعكس السعادة على صوتها عند قراءة الأخبار الجيدة، بينما تدمع عيناها عند قراءة الأخبار السيئة.

وفي حالة الإعلان عن اختبار نووي ناجح أو عملية إطلاق صاروخ، تظهر "ري شون هي" على الشاشة مرتدية ثوب "جوسون-أوت" زهري اللون، وهو ثوب كوري تقليدي يطلق عليه "هانبوك" في الشطر الجنوبي. وعندما أعلنت عن وفاة كيم جونغ إيل في 2011، وسلفه مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ عام 1994، ظهرت مرتدية اللون الأسود.

"كيم" آخر؟

من المعروف عن كوريا الشمالية أنها "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، إلا أن أفراد العائلة نفسها حكموها منذ تأسيسها في 1948.

ويستمد حزب العمال الحاكم شرعيته من معركة كيم إيل سونج ضد المحتلّين اليابانيين، ولاحقاً قوات الأمم المتحدة التي قادتها الولايات المتحدة خلال الحرب الكورية.

ويسيطر حزب العمال الحاكم على المجتمع بينما تعد "الوحدة بفكر واحد" بين أكثر شعارات كوريا الشمالية رسوخاً.

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انتفاضة شعبية أم نزاع على السلطة؟

يقول الباحث في الشئون الكورية، أندريه لانكوف، إنه لا أحد يتوقع حدوث انتفاضة شعبية في حال الإعلان عن وفاة كيم جونج اون.

وأضاف لانكوف أن جنرالات كوريا الشمالية وكبار مسئوليها "لن يتنازعوا على السلطة"، مشيراً إلى احتمالية حدوث نزاع محدود على السلطة ليقبلوا بعده بالزعيم الجديد الذي سيكون على الأرجح من عائلة كيم.

المرشحون لخلافته

أفادت تقارير عديدة بأن كيم جونج أون لديه 3 أطفال، لا يعرف إلا جنس الثانية وهي فتاة، لكن من المستحيل أن يتسلم أحدهم السلطة لصغر سنّهم.

وفي الوقت ذاته، تعد شقيقته كيم يو جونج من أبرز أقارب كيم، كما أنها من بين أقرب مستشاريه، حيث كانت مندوبته إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في الشطر الجنوبي ورافقته في نشاطاته الدبلوماسية. ومؤخراً قامت بإصدار أول بيان سياسي بإسمها

وتقول التقارير إن كوريا الشمالية دولة "محافظة اجتماعياً" حيث لم تحكمها امرأة قط.

وأشارت التقارير إلى أن أخ كيم الأكبر غير الشقيق كيم جونج نام، الذي كان من المفترض أن يكون الوريث تقليديا، فإنه اغتيل في عام 2017 من قبيل امرأتين مسحتا وجهه بغاز أعصاب فتاك في مطار كوالالمبور الدولي في عملية شدد محللون على أن بيونج يانغ وقفت وراءها.

كما أن كيم لديه شقيق أكبر يدعى كيم جونج شول، ومعروف عنه بأنه أحد معجبي المغني والعازف البريطاني إريك كلابتون، ولم يُظهر أي طموح سياسي.

بالإضافة إلى هؤلاء، هناك ري سول جو، زوجة كيم، التي ظهرت علناً أكثر من أسلافها ولقّبت بالسيّدة الأولى عام 2018.

شخصية بارزة

أضافت التقارير أن هناك أخ غير شقيق لوالده كيم بيونج إيل الذي كان سفير كوريا الشمالية لدى عدة دول أوروبية على مدى عقود. إلا أن بيونج يانج قامت باستدعاءه العام الماضي من التشيك، وهو آخر منصب تولاه، ولم يعرف عنه شيء مذاك.

مصير جثمان كيم

تقول التقارير الصحفية إن جثمان والد وجد كيم جونج أون تم تحنيطهما، حيث وضعت جثتاهما أسفل نصب شمس كومسوسان التذكاري، وهو مجمّع ضخم يعد ضريحاً ويقع على أطراف العاصمة بيونج يانج.

وترجح التقارير أنه سيتم الاحتفاظ بجثمان كيم جونج أون بالطريقة ذاتها قبل أن تقيم بيونج يانج جنازة كبيرة له بعد نحو عشرة أيام من وفاته.