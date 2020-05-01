والإعلان بعد أيام.. منشق كوري شمالي يزيد الأمور غموضاً: «كيم جونج أون توفي الأسبوع الماضي»

صرح المنشق الكوري الشمالي، جي سونج هو، بأنه متأكد بنسبة 99 بالمئة من أن زعيم البلاد كيم جونج أون قد مات.

يأتي هذا في ظل التكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، خاصة وأنه لم يظهر علانية منذ 3 أسابيع، بجانب غيابه عن حدث سنوي مهم بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن جي سونج هو، في تصريحات له لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه تساءل كم من الوقت كان يمكن أن يتحمل كيم بعد جراحة القلب والأوعية الدموية.

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وأضاف المنشق الكوري الشمالي أنه تم إخباره "بأن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أن بيونج يانج قد تعلن عن الأمر في نهاية هذا الأسبوع.

وتابع: "هذا الأمر غير مؤكد بنسبة 100%، ولكن يمكنني أن أقول إن الاحتمال هو 99%، ويُعتقد أن كوريا الشمالية تصارع في قضية خليفته المعقدة".

وتزايد التقارير بشأن الحالة الصحية لكيم جونج أون، حيث وصفت وضع كيم قائلة إنه في "خطر شديد" بعد عملية جراحية على القلب، أو أنه مختبئ في منتجع ساحلي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.