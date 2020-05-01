أهالي سوهاج يشيعون جنازة الشهيد محمد حسانين عبدالوهاب في حادث بئر العبد الأرهابي

شيع أهالي محافظة سوهاج جثمان شهيد القوات المسلحة محمد حسانين عبدالوهاب من قرية ادفا، الذي استشهد، أمس الخميس في حادث بئر العبد للإرهابي.

يذكر أن محافظة سوهاج تستعد لاستقبال اثنين من أبنائها ضمن شهداء حادثة بئر العبد التي أسفرت عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود حسبما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وتبين أن بناء سوهاج من شهداء الحادثة هم المجند محمد حسانين عبدالوهاب من قرية ادفا، والمجند أحمد على محمد أحمد من مركز أخميم.

كما أنطلقت جنازة شعبية لشهداء الواجب الوطنى في سيناء بمنطقة بئر العبد ، والتي انطلقت منذ قليل لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ، وسط حضور آلاف المواطنين لإلقاء نظرة الوداع على الشهداء