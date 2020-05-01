«السيسي»: عمال مصر المحور الأساسي للتنمية والقوة الدافعة للبناء والتقدم والإنتاج

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عمال مصر في عيدهم، والذي يصادف اليوم الأول من مايو.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديره واعتزازه لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف الرئيس، علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتناعي: "وأؤكد لكم عمال مصر الأوفياء ... أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم .... والمحور الأساسي للتنمية .... والقاعدة الراسخة للإنتاج".

Advertisements

ووجه الرئيس تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء، الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص، ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق الي مستقبل افضل لوطننا الغالي مصر.