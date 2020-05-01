النشرة: هدوء في صيدا والمصارف مستمرة في تركيب بوبابات حديدية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المدينة تعيش يوما هادئا تزامنا مع يوم الجمعة و​عيد العمال​ الذي يصادف الاول من ايار، ولكن هذه المرة فتح السوق التجاري ابوابه التزاما بقرار تعديل التعبئة العامة الذي سمح للمحال التجاري فتح ابوابها ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع.

فيما كان المشهد اللافت هو استمرار ​المصارف​ بتركيب بوابات حديدية مصفحة وقوية عند واجهاتها الخارجية لمنع اي عميلة تخريب او تعد بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة، التي استخدمها المحتجون خلال اليومين الماضيين، أثناء تنظيمهم وقفات احتجاجية رفضا لتردي الأوضاع المعيشية وحجز ودائع صغار المودعين، وارتفاع سعر صرف ​الدولار​.