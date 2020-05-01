جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة: نحذر من التمادي بالتعرض لنا

لفتت أمانة السر العامة لجمعية المرسلين اللبنانيين ​الموارنة​، في بيان، الى انه "دأبت بعض ​مواقع التواصل الإجتماعي​ وبعض الأشخاص على نشر أفكار كاذبة تمس جمعيتنا والقيمين عليها، كما أنها تتعرض لمصداقية مؤسساتها ومنها تلفزيون Charity TV الذي اضطرت الجمعية لإقفاله بسبب الضائقة المالية الخانقة والمصاريف الكبيرة التي تتكبدها منذ مدة"، موضحة ان "الجمعية ومنذ أكثر من 150 عاما تربأ بنفسها من الدخول في ردود على معلومات مغلوطة تجافي الحقيقة ولا تبغي إلا التعرض لمسار الجمعية والقيمين عليها وكهنتها ومؤسساتها، وهي إذ تحذر أي شخص أو جماعة من التمادي في التعرض لها، وستتقدم بواسطة وكيلها القانوني بشكوى أمام ​النيابة العامة​ الإستئنافية المختصة متخذة صفة الإدعاء الشخصي بحق كل من نشر أو شارك أو حرض على نشر هذه ​الأخبار​ الكاذبة والمشينة وبحق من قام أو يقوم بهذه الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وهي تهيب بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عدم نشر أي خبر يتعلق بالجمعية أو بأي من مؤسساتها قبل مراجعة أمانة السر العامة في الجمعية".