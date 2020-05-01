سامي الجميل في عيد العمال: بعملكم يصنع لبنان جديد

لفت رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ضرورة العمل جميعا من أجل التغيير وبناء ​لبنان​ الجديد، ليعود لعيد العمل معناه وللعمال كرامتهم، فبعملكم يصنع لبنان جديد".

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