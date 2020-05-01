نتائج فحوص الPCR في بشري سلبية باستثناء واحد سيعاد اليوم

أفادت معلومات صحافية بأن فحوص الـPCR التي أجرتها ​وزارة الصحة العامة​ نهار السبت الماضي في قرى وبلدات ​قضاء بشري​، والتي بلغ عددها 270 فحصا، أتت سلبية، بإستثناء فحص واحد غير دقيق سيعاد اليوم.

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