درويش في عيد العمال: الإتجاه الصحيح للخروج من الأزمات هو بالإنتاج والعدالة الإجتماعية

لفت النائب ​علي درويش​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ​العمال​، الى أنه "رغم انخفاض رهجة كل الأعياد وكل المناسبات لحساب الهواجس المتراكمة التي نعيشها يبقى ​عيد العمال​ مناسبة للإشارة الى روح العمل وروح الانتاج التي تبقى في صميم تفكير كل شعب حي ومنتج"، مشيرا الى أن "الإتجاه الصحيح للخروج من الأزمات وإنصاف العمال هو بتأمين فرص العمل والإنتاج والعدالة الإجتماعية".

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