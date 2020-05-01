شلالا:دعوة رؤساء الكتل النيابية تندرج في اطار حرصه الدائم على التشاور

اوضح المستشار الاعلامي في ​رئاسة الجمهورية​ ​رفيق شلالا​ في حديث اذاعي، ان الدعوة التي وجهها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الى رؤساء ​الكتل النيابية​ للاجتماع في ​قصر بعبدا​ يوم الاربعاء المقبل، هدفها اطلاع المدعوين على البرنامج الاصلاحي الذي اقره ​مجلس الوزراء​ امس والمتضمن سلسلة اجراءات لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

ولفت شلالا الى ان الدعوات وجهت الى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء الدكتور ​حسان دياب​ ورؤساء الكتل النيابية السادة: ​نجيب ميقاتي​، ​سعد الحريري​، ​جبران باسيل​، ​وليد جنبلاط​، ​سليمان فرنجيه​، ​سمير جعجع​، ​محمد رعد​، ​سامي الجميل​، ​هاغوب بقرادونيان​، ​اسعد حردان​، ​طلال ارسلان​ و​فيصل كرامي​ عن ​اللقاء التشاوري​.

واوضح شلالا انها "ليست المرة الاولى التي يدعو فيها ​الرئيس عون​ رؤساء الكتل النيابية الى قصر بعبدا للبحث والتشاور في محطات مفصلية في ​الحياة​ السياسية ال​لبنان​ية اذ سبق لرئيس الجمهورية ان دعا الى لقاءات مماثلة للتشاور في الشؤون الوطنية انطلاقا من حرصه على التواصل الدائم مع القيادات السياسية في كل ما يتصل بمستقبل البلاد لا سيما وان الخطة الاصلاحية التي اقرتها ​الحكومة​ امس تعتبر من المسائل المهمة والاساسية في حياة لبنان خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية للخروج منها بعيدا عن الخلافات السياسية او التباين في وجهات النظر وفق ما اشار اليه رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة".

وردا على سؤال، قالا: "ان المجتعمين يوم الاربعاء المقبل سوف يستمعون الى شرح مفصل للخطة الاصلاحية التي اقرت يقدمه عدد من الخبراء المعنيين، على ان يلي ذلك الاستماع الى وجهات نظر الحاضرين حيال مضمون الخطة". واعتبر شلالا ردا على سؤال ان دعوة رؤساء الكتل النيابية تندرج في اطار التعاون بين السلطات ​الدستور​ية وفق ما ورد في مقدمة الدستور.