موظفو تلفزيون المستقبل اعتصموا امام بيت الوسط

نفذ موظفو ​تلفزيون المستقبل​ اعتصاماً امام احد مداخل ​بيت الوسط​ في ​بيروت​ احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهم. وقد حاول المعتصمون ازالة ​الشريط الشائك​ الذي وضع في المكان وسط انتشار للقوى الأمنية و​الجيش​، واصروا على لقاء الرئيس ​سعد الحريري​، فيما قام عدد منهم بالقرع على الطناجر والاواني تعبيراً عن الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشون فيها، مؤكدين تمسكهم بالحصول على حقوقهم ومعاشاتهم كاملة.

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