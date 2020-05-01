البعث: نؤكد على أهمية دور العمال في دفع مسيرة التنمية

هنأ الأمين القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ ​نعمان شلق​ ​العمال​ في لبنان والوطن العربي في عيدهم، معتبراً أنهم كانوا ولا يزالون المرتكز الشعبي القومي الذي له دوره السياسي والاجتماعي وإسهامه الرئيسي في نجاح المجتمع وتقدمه وتطوره، وفي تعزيز الخطوات الرامية إلى ​تحقيق​ أهدافه الوطنية والقومية.

وأكد شلق أن ​حزب البعث العربي الاشتراكي​ الذي أولى من بدء تأسيسه اهتمامه بالعمال والفلاحين اكبر قطاعين في جماهير الشعب شكلا نواة الحزب والمجتمع، يؤكد على أهمية دور العمال في دفع ​مسيرة​ التنمية، وزيادة الإنتاج، والإسهام في تحسين حياة الوطن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتطوره وتقدمه، وفي تعزيز الوحدة الوطنية وصمود الوطن في مواجهة كافة التحديات .

