البعث: نؤكد على أهمية دور العمال في دفع مسيرة التنمية

هنأ الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان نعمان شلق العمال في لبنان والوطن العربي في عيدهم، معتبراً أنهم كانوا ولا يزالون المرتكز الشعبي القومي الذي له دوره السياسي والاجتماعي وإسهامه الرئيسي في نجاح المجتمع وتقدمه وتطوره، وفي تعزيز الخطوات الرامية إلى تحقيق أهدافه الوطنية والقومية.
وأكد شلق أن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أولى من بدء تأسيسه اهتمامه بالعمال والفلاحين اكبر قطاعين في جماهير الشعب شكلا نواة الحزب والمجتمع، يؤكد على أهمية دور العمال في دفع مسيرة التنمية، وزيادة الإنتاج، والإسهام في تحسين حياة الوطن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتطوره وتقدمه، وفي تعزيز الوحدة الوطنية وصمود الوطن في مواجهة كافة التحديات .
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