غرفة إدارة الكوارث: 4 حالات جديدة والمجموع 729 إصابة و24 وفاة

أفادت غرفة عملية إدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول ​كورونا​ حيث أكد تسجيل 4 إصابات جديدة على الأراضي اللبنانية، ليصل مجموع الإصابات إلى 729 إصابة مؤكدة، توفي منها حتى اليوم 24 حالة، وشفي 192 شخصا، ليستقر عدد المصابين حاليا على 513 حالة إصابة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات والمختبرات اللبنانية أجرت حتى اليوم 32784 فحصا من بينها فحوصات مطار بيروت الدولي، وأوضح التقرير أن أكثر من 8% من المصابين هم بحال حرجة، وأكثر من 66% منهم لديهم أعراض متوسطة وخفيفة، أما حوالي 25% من المصابين ليس لديهم أية أعراض الإصابة على الإطلاق.