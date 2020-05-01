فرنجية بحث مع فوشيه الخطة الاقتصادية والاوضاع

استقبل رئيس تيار ​المردة​ ​سليمان فرنجية​ في دارته في ​بنشعي​، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، بحضور عضو المكتب السياسي في "المردة" الوزير السابق ​روني عريجي​. وقد تطرق البحث إلى مجمل الأوضاع والتطورات على كافة الأصعدة، كما كانت جولة افق تناولت الخطة الاقتصادية التي اقرتها ​الحكومة​ بالأمس بالاضافة الى الاوضاع المعيشية الراهنة.

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