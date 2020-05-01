مؤسسة جبل الارز قررت قبول الهبات التي قدمت إليها لاستكمال مستشفى بشري

عقدت الهيئة الادارية لـ" مؤسسة جبل الارز" برئاسة النائب ستريدا جعجع ، اجتماعها الدوري ، في حضور الاعضاء : النائب جوزاف اسحق ، د. ليلى جعجع ، الاستاذ ماريو صعب والمختار فادي الشدياق ، ومشاركة عضوا الهيئة العامة المهندس نديم سلامه والاستاذ غازي جعجع ، الخبير المالي الاستاذ فادي عيد والسيد رومانوس الشعار.
واتخذ المجتمعون قرارا ً بقبول الهبات التي قدّمت الى "مؤسسة جبل الارز" من أجل استكمال تأهيل وتجهيز المرحلة الاخيرة من مستشفى بشري الحكومي الجديد ، والتي بلغت قيمتها مليون دولار أميركي ، على أن يجرى التلزيم لاحقا ً لتنفيذ الاشغال حسب الاصول وتبعا ً للمواصفات المطلوبة ، وذلك بعد تأمين المبلغ المتبقي والبالغة قيمته 300.000 دولاراميركي . وتوجهوا بالشكر الى أصحاب الايادي البيض الذين ساهموا في هذه المبادرة لإكمال المرحلة الاخيرة من هذا المشروع الحيوي لمنطقة بشري خصوصا ً والشمال عموما ً، في هذه الظروف الصحية الداهمة في ظل انتشار وباء كورونا .
وتوجهت النائب ستريدا جعجع بالشكر الى جميع الذين اتصلوا بها بعد عقدها والنائب جوزاف اسحق المؤتمر الصحافي في 21 نيسان وحتى تاريخه ، اي منذ تسعة ايام ، مؤكدين وقوفهم الى جانبها في هذا المشروع الحيوي . فعلى سبيل المثال ، فقد تأثرت بالمبادرة الكريمة التي قام بها السيد احمد عراجي من برّ الياس في البقاع الاوسط ، حيث قام بالتبرع بمبلغ وقدره مليون ليرة لبنانية ، لما لهذه المبادرة من قيمة معنوية كبيرة . ووعدت النائب جعجع ، انه فور اكتمال المبلغ المطلوب ، سوف تعلن عن اسماء هؤلاء الخيّرين .
كما توجهت النائب جعجع بالشكر الى مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي على القرار الذي اتخذه نهار السبت في 25 نيسان 2020 وذلك تلبية" لتمنياتها ، بالموافقة على اطلاق اسم المرحوم انطوان الخوري ملكة طوق على مستشفى مار ماما ، لانه كان الانسان الذي وضع حجر الاساس لهذا المستشفى ، ولان أهلنا في مدينة بشري ممتنون لهذا الرجل المبادر والرؤيوي والمثابر .
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