مؤسسة جبل الارز قررت قبول الهبات التي قدمت إليها لاستكمال مستشفى بشري

عقدت الهيئة الادارية لـ" مؤسسة جبل الارز" برئاسة النائب ​ستريدا جعجع​ ، اجتماعها الدوري ، في حضور الاعضاء : النائب جوزاف اسحق ، د. ليلى جعجع ، الاستاذ ماريو صعب والمختار فادي الشدياق ، ومشاركة عضوا الهيئة العامة المهندس نديم سلامه والاستاذ غازي جعجع ، الخبير المالي الاستاذ فادي عيد والسيد رومانوس الشعار.

واتخذ المجتمعون قرارا ً بقبول الهبات التي قدّمت الى "مؤسسة جبل الارز" من أجل استكمال تأهيل وتجهيز المرحلة الاخيرة من ​مستشفى​ بشري الحكومي الجديد ، والتي بلغت قيمتها مليون ​دولار​ أميركي ، على أن يجرى التلزيم لاحقا ً لتنفيذ الاشغال حسب الاصول وتبعا ً للمواصفات المطلوبة ، وذلك بعد تأمين المبلغ المتبقي والبالغة قيمته 300.000 دولاراميركي . وتوجهوا بالشكر الى أصحاب الايادي البيض الذين ساهموا في هذه المبادرة لإكمال المرحلة الاخيرة من هذا المشروع الحيوي لمنطقة بشري خصوصا ً و​الشمال​ عموما ً، في هذه الظروف الصحية الداهمة في ظل انتشار وباء ​كورونا​ .

وتوجهت النائب ستريدا جعجع بالشكر الى جميع الذين اتصلوا بها بعد عقدها والنائب جوزاف اسحق المؤتمر الصحافي في 21 نيسان وحتى تاريخه ، اي منذ تسعة ايام ، مؤكدين وقوفهم الى جانبها في هذا المشروع الحيوي . فعلى سبيل المثال ، فقد تأثرت بالمبادرة الكريمة التي قام بها السيد احمد عراجي من برّ الياس في ​البقاع الاوسط​ ، حيث قام بالتبرع بمبلغ وقدره مليون ليرة لبنانية ، لما لهذه المبادرة من قيمة معنوية كبيرة . ووعدت النائب جعجع ، انه فور اكتمال المبلغ المطلوب ، سوف تعلن عن اسماء هؤلاء الخيّرين .

كما توجهت النائب جعجع بالشكر الى مجلس ادارة ​مستشفى بشري​ الحكومي على القرار الذي اتخذه نهار السبت في 25 نيسان 2020 وذلك تلبية" لتمنياتها ، بالموافقة على اطلاق اسم المرحوم انطوان الخوري ملكة طوق على مستشفى مار ماما ، لانه كان ​الانسان​ الذي وضع حجر الاساس لهذا المستشفى ، ولان أهلنا في ​مدينة بشري​ ممتنون لهذا الرجل المبادر والرؤيوي والمثابر .