مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تسهيلات كبيرة جدا للمشتركين لتسديد مستحقاتهم والمؤسسة بحاجة للاموال من اجل الاستمرار

اكد مدير عام ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ وسيم ضاهر أن "المؤسسة مستمرة في تأمين التغذية ب​المياه​ وضمن الحدود القصوى للقدرة الانتاجية لمختلف منشآتها"، مشيرا الى أنه "بالرغم من الطلب المتزايد والضغط المتواصل على شبكات المياه نتيجة للاكتظاظ السكاني الحاصل في الجنوب هذه الايام، لا زالت المؤسسة تلبي كافة طلبات الصيانة واصلاح الاعطال وتوفير المياه وزيادة ساعات التغذية رغم توقف الجباية، مما يرتب على المؤسسة اعباء اضافية وتكاليف عالية تضاف الى عبء توقف الجباية نتيجة أزمة انتشار فايروس ​كورونا​ وهي بالتالي بحاجة لهذه الاموال للاستمرار."

اضاف: "ولأن الحال من بعضه وبسبب الظروف القاسية التي تمر بها المؤسسة وحتى تتمكن من الاستمرار بالقيام بواجباتها، ندعو المشتركين كافة إلى ضرورة المبادرة الى التعاون من اجل تسديد اشتراكاتهم وتسوية أوضاعهم، لا سيما لجهة تسديد المتأخرات من السنوات السابقة والمستحقات الخاصة بهذه ​السنة​، خصوصا وان امامهم فرصة للاستفادة من التسهيلات الكبيرة جدا التي تقدمها المؤسسة سواء لناحية تخفيض رسم الاشتراك الجديد من 620 ألفاً الى 353 ألفاً أو لجهة تقسيط رسم الاشتراك السنوي للعام 2020 أو تسوية كامل المتاخرات والاستفادة من الاعفاء من الغرامات والتقسيط على فترات تصل الى 36 شهراً".

من جهة اخرى احاطت المؤسسة المشتركين المستفيدين من محطة وادي جيلو في قرى قضائي صور و​بنت جبيل​ بأن ضعف التغذية بالمياه، ناتج عن اعمال صيانة تنفذها فرق ​مؤسسة كهرباء لبنان​ على خط ​التوتر العالي​، الذي يغذي محطة كهرباء وادي جيلو، ولفتت عناية السادة المشتركين إلى ضرورة اخذ الاجراءات اللازمة لتقنين استخدام المياه، حيث أن من المتوقع ان تستمر اعمال الصيانة الكهربائية لفترة تزيد عن 8 ايام مما سيرتب تقنيناً اضافياً في ضخ المياه للمستفيدين في تلك البلدات.

واذ تأسف المؤسسة لاضطرارها الى التقنين في توزيع المياه تؤكد بأنها ستواصل اتخاذ الاجراءات كافة الكفيلة بتخفيفه فور انجاز فرق مؤسسة كهرباء لبنان اعمال الصيانة الجارية.