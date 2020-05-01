وزارة الصحة القطرية: تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية عن تسجيل 687 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم مليون إصابة بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، كما تسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.