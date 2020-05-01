تسجيل 433 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في أندونيسيا

أعلن المسؤول في ​وزارة الصحة​ الإندونيسية، أحمد يوريانتو، تسجيل 433 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10551، كاشفا عن تسجيل عنثماني ​وفيات​ جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 800، بينما تعافى 1591 شخصاً. واختبرت ​إندونيسيا​ أكثر من 76500 شخص للكشف عن الفيروس.

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