أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، أن "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوزت عتبة الـ49 ألفا، بعد بتسجيل 513 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مؤكدة ان "مجموع الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 49032 حالة".
ولفتت السلطات الى انه "حتى الآن، غادر 11892 شخصا المستشفيات البلجيكية بعد تعافيهم من كورونا، فيما لا يزال 3386 مريضا يتلقون العلاج، 740 منهم في العناية المركزة"، موضحة ان "البلاد تجاوزت ذروة الوباء ويستقر الوضع تدريجيا، على الرغم من أن معدلات الإصابات الجديدة لا تزال عالية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البلجيكية: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت عتبة الـ49 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.