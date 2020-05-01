الصحة البلجيكية: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت عتبة الـ49 ألفا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، أن "حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد تجاوزت عتبة الـ49 ألفا، بعد بتسجيل 513 إصابة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية"، مؤكدة ان "مجموع الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 49032 حالة".

ولفتت السلطات الى انه "حتى الآن، غادر 11892 شخصا ​المستشفيات​ البلجيكية بعد تعافيهم من كورونا، فيما لا يزال 3386 مريضا يتلقون العلاج، 740 منهم في العناية المركزة"، موضحة ان "البلاد تجاوزت ذروة الوباء ويستقر الوضع تدريجيا، على الرغم من أن معدلات الإصابات ​الجديدة​ لا تزال عالية".