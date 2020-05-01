انتشال جثة وفقدان خمسة بعد تحطم هليكوبتر عسكرية كندية في البحر

أوتاوا (رويترز) - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الخميس إن خمسة أشخاص فقدوا وتم انتشال جثة بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية كندية في البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان يوم الاربعاء.
وفقدت فرقاطة فريدريكتون، المشاركة في عملية لحلف شمال الأطلسي تهدف لتعزيز الأمن بوسط وشرق أوروبا، الاتصال بطائرة هليكوبتر من طراز سي.إتش-148 سايكلون يوم الأربعاء أثناء مهمة تدريبية.
وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي أن "جميعهم أبطال".
وقال وزير الدفاع هارجيت ساجان إن "سبب الحادث غير معروف حاليا"، مضيفا أنه تم انتشال مسجلي البيانات والمحادثات بالطائرة.
وقال الجنرال جوناثان فانس رئيس هيئة أركان الدفاع إن جهود البحث متواصلة وإن هناك "مدى واسعا جدا من الحطام" في منطقة بالبحر الأيوني حيث تحطمت الطائرة. وذكر أن الجثة التي انتُشلت لامرأة.
وأضاف فانس أن الجيش الكندي أوقف تحليق طائرات الهليكوبتر من طراز سايكلون لحين استبعاد وجود مشكلة في الأسطول بأكمله.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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