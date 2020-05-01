شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: عمال مصر يواصلون مسيرة التنمية رغم الفيروس القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد بالتهنئة إلى عمال مصر فى يوم عيدهم الذى يوافق الأول من مايو كل عام، مشيرا إلى أن يوم عيد العمال هذا العام يأتى فى ظروف صعبة تعانى منها الإنسانية بصفة عامة، والعمال على وجه الخصوص، فهم يواصلون العمل ليل نهار من أجل استمرار مسيرة الإنتاج وتلبية الحاجات اليومية للمواطنين، فى مواجهة خطر فيروس كورونا القاتل الذى يحصد الأرواح ويحطم الأبدان.

وأضاف رئيس الوفد أن عمال مصر أخذوا على عاتقهم النهوض بهذا الوطن فى مرحلة التقدم الاقتصادى وإنجاز المشروعات العملاقة التى لا تتم إلا بأيدى أبناء مصر المخلصين، الذين يحلمون كل يوم بأن يروا بلدهم فى مصاف الدول المتقدمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحاول تعويض العقود الزمنية السابقة التى فقدت فيها مصر جزءاً كبيراً من مكانتها، ولكنه فى فترة زمنية بسيطة استطاع تحقيق ما لا يمكن تحقيقه إلا فى سنوات طويلة، لكن الهمة والإرادة والإصرار جمعت بين الشعب والقائد، لتكتمل المنظومة وتتحقق مسيرة التنمية والتقدم.