شكرا لقرائتكم خبر عن حماة وطن: الشعب لن يستسلم لمحاولات قوى الشر فى خطف الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن العمل الإرهابى باستهداف مدرعة بعبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وقال رئيس الحزب، أن المحاولات الفاشلة للإرهاب لم ولن تنجح فى تعطيل أو وقف جهود الدولة للقضاء على الإرهاب وتطهير الوطن من أثاره الخبيثة، مؤكدا على دعم القوات المسلحة والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة للحفاظ على امن وسلامة الوطن وحماية مقدراته.

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وأضاف أن الشعب المصري يرفض ويدين الإرهاب بكافة أشكاله ولن يستسلم لمحاولات قوى الشر في خطف الوطن وسيظل خلف قيادته السياسية، مؤكدا أن شهداءنا من أبطال الجيش والشرطة البواسل، يسجل لهم التاريخ بحروف من نور، التضحيات التي سطروها بدمائهم الذكية للحفاظ على أمن الوطن والقضاء الكامل على الإرهاب لحماية مصر والعالم من شروره.

وطالب رئيس الحزب القوى السياسية وكافة أبناء الوطن بالاصطفاف والتكاتف خلف مؤسسات الدولة ومقدما كامل الدعم والتأييد للقوات المسلحة والشرطة فى حربها المقدسة ضد الارهاب الاسود.

وقدم الهريدى خالص تعازيه للقوات المسلحة، ولأسر الشهداء، متمنيا من الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء