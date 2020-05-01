شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد العمال.. تعرف على جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم عمال مصر بعيدهم الموافق 1 مايو من كل عام، ويأتى عيد العمال هذه المرة وسط ظروف استثنائية بسبب أزمة كورونا وما سببته من تداعيات سلبية على العمالة غير المنتظمة وعلى أصحاب الأعمال . ونرصد فى هذا السياق أبرز جهود الدولة للعمالة المتضررة : - صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه على مدار 3 شهور - تصل تكلفة دعم العمالة لـمليار ونصف جنيه - وصل عدد العمال المستفيدين من المنحة لـ 2.5 مليون عامل - صرف رواتب العمالة المنتظمة بقطاع السياحة من صندوق إعانات الطوراىء بالقوى العاملة Advertisements - وصل عددهم لما يقرب من 900 ألف عامل وتم صرف الدفعة الأولى بقيمة 57 مليون - اقتطاع الحكومة 20% من رواتبها لصالح العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور - اقتطاع المحافظين ونوابهم 20 % من رواتبهم لصالح العمالة لمدة 3 شهور - قرر مجلس النواب التبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر" - منح تسهيلات لأصحاب الأعمال مقابل عدم تسريح أيا من العاملين بقطاعاتهم

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