شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط يرحب بحظر حزب الله ويطالب ألمانيا بمواجهة جميع التنظيمات الارهابية وعلي رأسها "الإخوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، بقرار الحكومة الألمانية، حظر نشاطات حزب الله الشيعي اللبناني على أراضيها.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي، في بيان صحفي: إن مركز دراسات الشرق الأوسط، طالما نادي بحظر المنظمات الإرهابية، نظرا لخطورتها علي ألمانيا بشكل خاص وعلي أوروبا والعالم بشكل عام، وذلك من خلال الندوات والدراسات واللقاءات مع الساسة والشخصيات الغربية المعنية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب علي المستوي المحلي والدولي.

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وطالب المركز، ألمانيا والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ موقف مماثل مع باقي التنظيمات الإرهابية، وعلي رأسها جماعة الإخوان، لحفظ الأمن والسلام الدوليين، وحماية العالم من خطر الإرهاب .

كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أكد قبل ساعات، حظر حزب الله اللبناني، من العمل في البلاد، ونتيجة للقرار داهمت الشرطة 4 مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله.

يذكر أنه قبل 7 سنوات، وبالتحديد في عام 2013، أطلق الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "البوابة نيوز" حملة دولية، لحظر نشاط جماعة الإخوان عالميا، واعتبارها تنظيما يدعو إلى العنف والإرهاب، ومنذ تدشين المبادرة، وحتى الآن، سارعت دول عربية وأجنبية، لوضع الجماعة على قائمة الحظر، وسلمت أعضاء من الجماعة مطلوبين للقضاء المصري، لمصر، فيما تبحث دول أخرى كثيرة، ملف الجماعة وسوابقها الإجرامية، من أجل التعامل معها، وما بين ذلك وتلك، يطالب مئات الشخصيات السياسية ومنظمات دولية وأحزاب أوروبية، بحظر الجماعة وأنشطتها لخطورتها على السلام العالمي.