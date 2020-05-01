شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدين حادث بئر العبد الإرهابي وتنعى شهداء الواجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الحادث الإرهابي الذي وقع الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدي المركبات المدرعة ببئر العبد اسفر عن سقوط مجموعة من الشهداء من ابناء القوات المسلحة وهم يؤدون دورهم في الدفاع عن أمن الوطن لحفظ استقراره في شمال سيناء.

ونعى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الشهداء قائلا: «هذا الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال قواتنا المسلحة بواجبهم، ووطنيتهم، بل يدفعهم إلي مزيد من الإصرار علي مواصلة دورهم فداء للوطن لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة».

و قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن مايفعله الإرهاب لن يزيد مصر إلا صلابة وقوة وتماسكا، ويشد من عزيمة جنود مصر، كما لن تتأخر الجامعة عن دعم الشهداء الأبرار، ولن تتوقف مسيرة النهضة والتنمية في ارض سيناء الطاهرة مؤكداً أن الإرهاب لن يتمكن من تحقيق أغراضه، وستبقى مصر بجيشها وشرطتها، وإرادة شعبها ودولتها، قوية عزيزة بعزيمة ابطالها، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في سبيل الله.

كما تقدمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة، الدكتور محمد العزازي، وأمين عام مجلس الأمناء الدكتورة ياسمين الكاشف، ونواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بخالص العزاء للشعب المصرى على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذا الحادث الإرهاب الغاشم .