الجرام يهبط 15 جنيها.. أسعار الذهب تهوي في أول أسبوع من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانحفض سعر الجرام بنحو 15 جنيها اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 735 جنيها للجرام، مقابل 750 جنيها للجرام الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 630 جنيها، وعيار 24 إلى 840 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5880 جنيها.

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وعالميا فالذهب منخفض 2.4% في الأسبوع وهو أكبر تراجع منذ منتصف مارس.

ويمبل المعدن النفيس للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يعتبر تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة.

ويقول محللون إن توقعات تخفيف القيود والتفاؤل الذي يحيط بعقار محتمل لعلاج كوفيد-19 يضغطان على الذهب.