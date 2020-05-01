20 صورة من الجنازة الشعبية لـ"شهيد حادث بئر العبد" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

رصدت كاميرا "الخليج 365" مشاركة الأهالي في تشييع جنازة الشهيد المجند أحمد علي محمد أحمد؛ إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، والذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أمس الخميس.

وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة أخميم، اليوم الجمعة، جثمان المجند الشهيد، ووصل الجثمان بسيارة إسعاف ملفوفًا بعلم مصر، وفور نزوله تعالت أصوات صراخ وبكاء أقارب وأصدقاء الشهيد، مرددين هتافات "الشهيد حبيب الله".

ونعى اللواء طارق الفقي؛ محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بمحافظة شمال سيناء.

