قطر تسجل 687 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 12648

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة تسجيل 687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الاجمالي إلى 12648.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 12 حالات ، مشيرة إلى تسجيل 64 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1436 حالة.
ولفت البيان إلى فحص 3226 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى .97726
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