مصدر عسكري سوري: انفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش سببه خطأ بشري

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- ( د ب أ ):

نفى مصدر عسكري سوري أن يكون الانفجار الذي وقع صباح اليوم في موقعاً للجيش السوري على أطراف حمص بسبب اعتداء على الموقع .

وقال مصدر عسكري في تصريح تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه " سُمِعَت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص، وبالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر، ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة ".

وأصيب أكثر من 20 شخصاً جراء انفجار مستودع ذخيرة في مدينة حمص وسط سورية صباح اليوم الجمعة .

وقال مدير صحة حمص حسان الجندي في تصريح لوكالة الانباء السورية / سانا أن " 10 إصابات وصلت إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ".

وذكر سكان في مدينة حمص لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن " أكثر من 20 شخصاً أصيبوا بجروح اغلبها طفيفة جراء تساقط شظايا على أحياء جنوب حمص القريبة من معسكري ابن الهيثم وهي وادي الذهب وكرم اللوز وكرم الزيتون وأن أضرار مادية كبيرة طالت عشرات المنازل اغلبها تحطم الزجاج واصابة عدة سيارات بتلك الشظايا".

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وكان محافظ حمص، طلال البرازي قد أعلن وقوع اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق حمص اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"

وأضاف المحافظ أنه لم تعرف طبيعة الاعتداء الذي أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارة.

من جهة أخرى ،قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن " انفجاراً عنيفا وقع صباح اليوم في معسكري ابن الهيثم التابع للجيش السوري والذي يقع على أطراف مدينة حمص الشرقية قرب مدخل تدمر القديم".

وأضافت المصادر ،التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن ما حصل في المعسكر لم يكن اعتداء بل هو انفجار على الاغلب بأحد مستودعات الذخيرة وربما يكون ناجم عن خطأ بشري او ماس كهربائي"مستعبدة أن يكون اعتداء .

وتابعت المصادر " تقوم سيارات الاطفاء والدفاع المدني بإخماد الحريق ولم يتبين عدد الضحايا داخل الموقع ولكن هي قليلة بسبب وجود عطلة اليوم وأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح نتيجة تطاير شظايا طالت المنطقة المحيطة بالمعسكر "