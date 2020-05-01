منظمة خيرية: أكثر من 7 ملايين طفل أفغاني يواجهون نقص الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

ذكرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" أو (أنقذوا الأطفال) اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 3ر7 مليون طفل في أفغانستان قد يواجهون نقصا في الغذاء في مايو بسبب جائحة كورونا المستمرة.

وقالت المنظمة إن إغلاق المدن الأفغانية الكبرى أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح والوقود والبقول في أنحاء البلاد الشهر الماضي.

وبينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، انخفضت القدرة الشرائية لقطاع كبير من الأفغان، الذين يعتمدون على الأجور اليومية.

Advertisements

وقال البيان إنه حتى قبل أزمة كوفيد- 19، كان أكثر من خمسة ملايين طفل أفغاني بحاجة إلى مستوى ما من الدعم الإنساني.

قال تيموثي بيشوب، مدير منظمة "سيف ذا تشيلدرن" في أفغانستان: "ما نحتاجه هو أن ينقل المجتمع الدولي الإمدادات الغذائية على وجه السرعة ليتم توزيعها على بعض المجتمعات الأولى بالرعاية في البلاد، ومن بينهم الأطفال والحوامل والمسنين ومن يعانون من سوء التغذية والمرضى".

وأعلنت الحكومة الأفغانية أمس الخميس عن برنامج تجريبي لتوزيع الغذاء في العاصمة كابول يوفر الخبز المجاني من المخابز المحلية.