قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي استهدف طرابلس

ذكرت مصادر إعلامية ليبية عن سقوط قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي استهدف منطقة زناتة في طرابلس، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

كان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أشار إلى أن رفض حكومة الوفاق للهدنة، هو قرار الميليشيات في طرابلس، التي تواصل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، لسكاي نيوز عربية: "رفض حكومة الوفاق للهدنة هو قرار الميليشيات".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أعلن الأربعاء الماضي، وقف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس تزامنًا مع حلول شهر رمضان.