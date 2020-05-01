وزيرة الهجرة تشكر الدول العربية لتعاونها مع المصريين بأزمة كورنا

وجهت نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر للدول العربية والكويت بصفة خاصة في تعاملها مع المواطنين المصريين على أراضيها.
وقالت "مكرم" في حوار خاص لبرنامج "أهل مصر"، يبث الثلاثاء المقبل، على شاشة سكاي نيوز عربية إن البعض يريد الاستفادة من الأحداثالاستثنائية لتأجيج المشاعر بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي وزعزعة ثقة المصريين في دولتهم.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لديها استراتيجية متكاملة للتعامل مع أزمة كورونا للحفاظ على المواطنين المصريين في الخارج.
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