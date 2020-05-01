687 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

سجلت قطر حتى الأربعاء، قرابة 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 10 وفيات، وتحدثت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في وقت سابق عن إصابة

الكثير من العمال بفيروس كورونا بسبب ظروف سكنهم المزرية.

وكان مسؤول قطري أقر بأن العمال في بلاده يعانون من أوضاع صعبة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن التزمت الدوحة الصمت إزاء التقارير الحقوقية الدولية المتكررة بشأن أوضاع حقوق الإنسان

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فيها، قبل أزمة كورونا وخلالها.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، محمد المير، إن معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير.

وأضاف المير، على سبيل المثال، أن الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص وهو أمر غير قانوني، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.