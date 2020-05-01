جامعة بريطانية تكشف موعد ظهور لقاح ضد كورونا

ستكون بريطانيا أول دولة ستحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي تعمل على تطويره جامعة أكسفورد، الذي يعتقد أن نتائجه ستظهر بحلول شهر يوليو المقبل.
فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أسترا زينيكا"، باسكال سوريوت أنه سيكون لبريطانيا "الأولوية" لتوريد اللقاح المحتمل لوباء "كوفيد-19"، وأكد على أنه سيتمتوزيع اللقاح بسعر التكلفة خلال فترة تفشي الوباء.
وقال رئيس عملاق صناعة الأدوية إن العلماء سيعرفون بحلول يونيو أو يوليو ما إذا كان اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي يتم تطويره في جامعة أكسفورد، سيعمل.
وأوضح سوريوت، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية،أن إنتاج اللقاح يجري بالفعل، أثناء إجراء التجارب البشرية، مضيفا أن "المجموعة في أكسفورد هي واحدة من أفضل الفرق في العالم. لقد تحركوا بسرعة كبيرة.. وبحلول يونيو أو يوليو سيكون لدينا فكرة أولى عن فعالية وسلامة هذا اللقاح، وسنحتاج إلى الانتظار لبضعة أشهر أخرى".
وأضاف أن "الإنتاج مستمر بالفعل"، موضحا أن شركة الصناعات الدوائية بحاجة إلى تصنيع جرعات كافية لإجراء التجارب السريرية.
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