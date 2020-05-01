أنباء عن قتلى وجرحى جراء انفجار وقع في بلدة “نبل” شمال حلب

بدورها، ذكرت صفحات محلية موالية للنظام، أن الانفجار الذي وقع في البلدة الموالية للنظام السوري أسفر عن سقوط قتلى، ولم ترد معلومات حول عددهم.

وقالت وسائل إعلام النظام السوري، أن أربعة منازل دمرت بشكل كامل، وسبعة منازل بشكل جزئي، ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن، فيما اذا كان انفجار لمستودع اسطوانات، أو استهداف بقذائف، ولكن فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن قتلى وتنقل المصابين.