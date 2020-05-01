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بدورها، ذكرت صفحات محلية موالية للنظام، أن الانفجار الذي وقع في البلدة الموالية للنظام السوري أسفر عن سقوط قتلى، ولم ترد معلومات حول عددهم.
وقالت وسائل إعلام النظام السوري، أن أربعة منازل دمرت بشكل كامل، وسبعة منازل بشكل جزئي، ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن، فيما اذا كان انفجار لمستودع اسطوانات، أو استهداف بقذائف، ولكن فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن قتلى وتنقل المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن قتلى وجرحى جراء انفجار وقع في بلدة “نبل” شمال حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.