كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان "آبي": سأراجع حالة الطوارئ بشأن فيروس كورونا 4 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الجمعة، بأنه سيراجع حالة الطوارئ بشأن جائحة فيروس كورونا في 4 مايو المقبل، ويميل إلى تمديده لمدة شهر تقريبًا.

وقال"آبي"، إن الوضع الطبي لا يزال قاسيًا وهناك حاجة لمزيد من التعاون من قبل المواطنين، مضيفًا أن القرار النهائي سيعتمد على الوضع في مناطق مختلفة من البلاد، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، يالماضيوم الاثنين ، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي، أعلن أنه بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج فيروس "كورونا" المستجد.

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وبحسب الوكالة اليابانية، كشف رئيس الوزراء شينزو آبي، خلال جلسة برلمانية، أنه "سيقر قريبا استخدام عقار ريمديسيفير (remdesvivir) كعلاج لفيروس كورونا المستجد خلال وقت قصير".

وذكرت الوكالة اليابانية، أن العقار من إنتاج شركة جلياد الأمريكية واعتمد علاجا لفيروس إيبولا، مشيرة إلى أن إقرار العقار سيكون القرار الأول من نوعه في اليابان منذ تفشي الوباء.

وقالت وكالة "كيودو"، نقلًا عن مسؤول حكومي لم تسمه، في تصريح منفصل، إن "إقرار العقار سيجري مطلع الشهر المقبل"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.