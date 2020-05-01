كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر رجال الإنقاذ النيباليون ينتشلون جثث مسافر كوريين جنوبيين ومرشد محلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول، بأن رجال الإنقاذ في نيبال انتشلوا جثث مسافر كوري جنوبي ومرشد محلي يوم الجمعة، وأن آخر مجموعة من سبعة فُقدوا في يناير بعد أن ضربها انهيار جليدي في منطقة أنابورنا.

وقال المتحدث باسم الجيش، بيجيان ديف باندي، لوكالة "رويترز": "انقذ عمال الإنقاذ لدينا جثتين من الثلج. طائرة هليكوبتر تم نقلها لجلب الجثث من المنطقة النائية".

أُصيب أربعة متنزهين كوريين جنوبيين وثلاثة مرشدين نيباليين بانهيار ثلجي على ارتفاع حوالي 3250 متر (10662 قدم) بالقرب من قرية هينكو، على بعد 150 كيلومترا (90 ميلا) شمال غرب كاتماندو، في 17 يناير.

وعثر رجال الإنقاذ على جثث ثلاثة كوريين جنوبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما انتشلت جثتي دليلين آخرين في مارس وأبريل.

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تشتهر منطقة الهيمالايا بسائح المغامرات حيث أنها تؤدي إلى معسكر جبل أنابورنا، وهو أعلى جبل في العالم على ارتفاع 8091 مترًا (26.545 قدمًا)، ويشتهر بجمالها المذهل.

في كل عام، يزور نيبال الآلاف من المتسلقين والمتنزهين، وهي موطن لثمانية من أعلى 14 جبلًا في العالم بما في ذلك جبل إيفرست، وحيث تعد سياحة المغامرات مصدرًا كبيرًا للدخل.

أغلقت نيبال جميع أنشطة التسلق والرحلات في جبال الهيمالايا في مارس كجزء من تدابير لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

أبلغت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة عن 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تحدث وفيات حتى الآن.