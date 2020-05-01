كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين.. هوبي تخفض مستوى الاستجابة لطوارئ فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستخفض مقاطعة هوبى بوسط الصين مستوى الاستجابة للطوارئ من فيروس كورونا المستجد من أعلى إلى ثاني أعلى مستوى بدء من يوم غدٍ السبت،كما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الجمعة، عن مسؤول محلي.

تم الكشف عن الفيروس لأول مرة في عاصمة المقاطعة ووهان في أواخر عام 2019، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه اطلع على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين، منوها بأنه يدرس فرض رسوم على الصين.

وأوضح ترامب، خلال تصريحاته، مساء يوم الخميس، أنه يرى "أدلة" تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.

Advertisements

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في بلاده نجحت بشكل كبير في إبقاء الوفيات أقل من مثيلها لدى دول أخرى.

وأضاف ترامب، في تصريحات له الخميس، إن إدارته اتخذت خطوات غير مسبوقة لحماية كبار السن، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "وفرنا أجهزة تنفس صناعي لكل من احتاج إليها من المصابين بالفيروس، وسنقدم أجهزة التنفس الصناعي للدول التي تحتاجها لمكافحة فيروس كورونا".