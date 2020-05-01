كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع وفاة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في ماليزيا عن 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في ماليزيا إلى 6071 حالة، وارتفع عدد الوفيات بمقدار واحد إلى 103.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء محي الدين ياسين، إن ماليزيا ستسمح لغالبية الشركات باستئناف عملياتها اعتبارًا من 4 مايو، مما يخفف جزئيًا القيود المفروضة على احتواء انتشار المرض، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أبلغت سلطات الصحة في ماليزيا عن 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس، ليرتفع العدد التراكمي إلى 6002 حالة.