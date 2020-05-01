كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع: البريطانيون يخشون مغادرة المنازل حتى لو تم رفع الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي نُشر، اليوم الجمعة، أن العديد من البريطانيين لن يشعروا بالراحة من مغادرة منازلهم حتى لو أمرت الحكومة برفع قيود الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا المستجد في غضون شهر.

أظهر استطلاع أجرته شركة Ipsos Mori، أن أكثر من 60٪ سيكونون غير مرتاحين للعودة إلى الحانات والمطاعم، باستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى تجمع كبير مثل حدث رياضي، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأن أكثر من 40٪ سيظلون مترددين في الذهاب إلى المتاجر أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة وأكثر من 30٪ سيشعرون بالقلق من الذهاب إلى العمل أو مقابلة الأصدقاء.

ووجدت بيانات الاستطلاع، أن الغالبية العظمى من البريطانيين امتثلوا للحظر ليس لأنهم أمروا من قبل الحكومة ولكن لأنهم لا يريدون التقاط الفيروس أو نشره.

وقال ديفيد سبيجلتر، خبير الإحصاء بجامعة كامبريدج، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذا مثير للقلق حقًا، وقد أظهر بحثنا نفس الشيء أن الناس في المملكة المتحدة قلقون بشكل خاص من هذا الأمر ويترددون في الخروج".

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وأضاف، أنه من المنطقي للمسنين والضعفاء حماية أنفسهم ولكن المخاطر كانت أقل بكثير بالنسبة للشباب.

وأوضح "سبيجلتر": "كثير من الناس قلقون بالتأكيد بشأن فرصتهم في الحصول على الفيروس والأذى الذي قد يتعرضون له إذا أُصيبوا به."

وأردف: "كقاعدة عامة تقريبية، إذا أُصبت بالفيروس، فإن فرصتك في الموت تقريبًا هي نفسها التي كنت ستواجهها هذا العام على أي حال، وإذا لم تكن قلقًا بشأن الموت هذا العام، فلا داعي للقلق بشأن الحصول على الفيروس."

كما قال، إن الحكومة بحاجة إلى تثقيف الجمهور وتصنيف السكان إلى فئات مخاطر مختلفة.

وأكد: "نحن بحاجة إلى نوع من الحملات لتشجيع الأشخاص ذوي المخاطر المنخفضة جدًا على الخروج والبدء في العيش مرة أخرى عندما نتمكن من ذلك".