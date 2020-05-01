كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد يوريانتو، مسؤول وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد أكدت، اليوم الجمعة، 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 10551 حالة.

وأبلغ "يوريانتو" عن ثماني وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 800، بينما تعافى 1،591 شخصًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

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اختبرت إندونيسيا أكثر من 76,500 شخص للكشف عن الفيروس.

أعلنت السلطات في إندونيسيا، يوم الخميس، تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يجعل المجموع في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أعلى من 10,000 لأول مرة مع 10,118 إصابة، حسبما قال مسؤول وزارة الصحة، أحمد يوريانتو.

وأبلغ "يوريانتو" عن ثماني وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 792، بينما تعافى 1522، وتم اختبار أكثر من 72300 شخص، كما أوردت وكالة "رويترز".