كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة تؤكد 932 حالة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، أنها سجلت 932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الدولة إلى 17.101 حالة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقد سجلت سنغافورة 528 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا حتى يوم الخميس بالتوقيت المحلي، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 15.641 حالة في دولة-مدينة جنوب شرق آسيا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

ارتفعت حالات البلاد بشكل كبير في بداية أبريل، وتتبعت السلطات الزيادة إلى مجموعات من الحالات في المهاجع. يعيش حوالي 200.000 عامل مهاجر في 43 مهاجع، حيث تسهل الظروف الضيقة والمرافق المشتركة انتشار فيروس شديد العدوى.