كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان.. إصابة رئيس الجمعية الوطنية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، أسد قيصر، في وقت متأخر من يوم الخميس، أنه أظهر نتائج إيجابية لفيروس كورونا المستجد COVID-19، بعد استضافة مأدبة إفطار للاحتفال بشهر رمضان ولقاء رئيس الوزراء عمران خان وغيره من كبار المسؤولين في وقت سابق من الأسبوع.

لم يُعرف على الفور ما إذا كان "خان" سيتم اختباره، ولكن تم فحصه في أبريل، وكان اختباره سلبيًا، بعد لقائه برئيس أكبر منظمة خيرية في باكستان، والذي تأكد فيما بعد أنه أُصيب بالمرض، كما أوردت وكالة "رويترز".

التقى "فيصل أدهي" الطبيب الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، بـ"خان" في مكتب رئيس الوزراء.

الجمعية الوطنية، مجلس النواب، في إجازة حاليًا، على الرغم من أن أحزاب المعارضة دعت لعقدها لمناقشة معالجة الحكومة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث ارتفع عدد الحالات إلى 16،817، بما في ذلك 385 حالات الوفاة.

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القرار بشأن ما إذا كان سيعقد مع رئيس الجمعية، أسد قيصر، الذي كشف مساء الخميس أنه كان إيجابيًا في العاصمة إسلام آباد.

وقال قيصر، وهو أيضًا مساعد قريب لـ"خان"، على "تويتر": "لقد عزلت نفسي في المنزل".

التقى "قيصر" برئيس الوزراء يوم الاثنين، والتقى بالعديد من الشخصيات القيادية الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان رئيس الجمعية قد استضاف الإفطار، وهو الإفطار المسائي للإفطار خلال شهر رمضان، بحضور سياسيين وكبار الشخصيات يوم الاثنين.

حقق الكشف اليومي عن الفيروس ارتفاعات قياسية في كل يوم من الأيام الثلاثة الماضية حيث كثفت الدولة اختبارها. يوم الخميس، كان 990 شخصًا إيجابيًا. لا يزال الاختبار اليومي حوالي 8000 في البلاد، التي تضم أكثر من 207 مليون شخص.