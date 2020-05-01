جسر الزرقاء: اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا من جسر الزرقاء بشبهة ضلوعه بإطلاق النار على شخص من القرية.
وفي التفاصيل، وفقا لادعاء الشرطة اليوم، الجمعة، فقد وقعت جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء، أصيب فيها شخص (43 عامًا) من سكان البلدة، بجروح طفيفة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.
وأضافت أنها أجرت عمليات بحث عن الجاني، والتحقيق في الجريمة، بالإضافة لجمع الأدلة والحيثيات من المكان، وعليه تم اعتقال شاب (21 عامًا) بشبهة ضلوعه بإطلاق النار، والتحقيق معه في مركز الشرطة في "زخرون يعقوب".
هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم، بطلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية.
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