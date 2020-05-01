شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:15 مساءً, 1 مايو 2020 م المناطق - واس سجّلت الإمارات العربية المتحدة 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 13,038 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت ست حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة كانوا يعانون من أمراض مزمنة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 111 حالة، مبينة أن 114 حالة تعافت تمامًا من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 2,543 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء أكثر من 26,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

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