شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان ... تمديد حالة الطوارئ وسط استمرار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
كورونا المستجد يوميا.
وقال نيشيمورا للصحفيين بعد اجتماع مع لجنة رسمية بشأن مواجهة الفيروس إن الحكومة لن تخفف من مطلبها للمواطنين بالامتناع عن الخروج من المنزل. وأشار أحد أعضاء اللجنة في حديث لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية إلى ضرورة تمديد الطوارئ لمدة شهر.
وأعلنت حكومة العاصمة طوكيو عن زيادة في الإصابات الجديدة اليوم الجمعة، حيث سجلت 165حالة مؤكدة بعدما شهدت أقل من 50 إصابة على مدار يومين على
التوالي.
وقالت وزارة الصحة اليابانية إن البلاد سجلت حتى الآن أكثر من 15 ألف إصابة، بينها 712 إصابة على متن سفينة سياحية كانت كانت احتجزت قيد الحجر الصحي بالقرب من طوكيو في شباط/فبراير. وتوفي 450 شخصا جراء الفيروس.
ويشكك منتقدون في العدد المعلن ويقولون إن الأعداد الفعلية أكبر بكثير، وإن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قامت عمدا بالحد من إجراء اختبارات
كورونا.
وتعرضت الحكومة للانتقاد أيضا لعدم توسيع نطاق القدرة على إجراء الاختبارات .
في أنحاء البلاد.
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