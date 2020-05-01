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الصحة العمانية : شفاء 495 حالة وتسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الجمعة أن 495حالة تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل (99) حالة إصابة جديدة

بمرض ( كوفيد - 19)) .

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة 41حالة لعُمانيين و 58 حالة لغير عًمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بذلك (2447) .

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 11 حالة،بحسب وكالة الأنباء العمانية(اونا) . وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام باجراءات السلامة الصحية بشكل عام

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