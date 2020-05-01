شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية : شفاء 495 حالة وتسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الجمعة أن 495حالة تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل (99) حالة إصابة جديدة

بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)) .

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة 41حالة لعُمانيين و 58 حالة لغير عًمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بذلك (2447) .

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 11 حالة،بحسب وكالة الأنباء العمانية(اونا) . وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام باجراءات السلامة الصحية بشكل عام