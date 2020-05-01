شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية : شفاء 495 حالة وتسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)) .
وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة 41حالة لعُمانيين و 58 حالة لغير عًمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بذلك (2447) .
وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 11 حالة،بحسب وكالة الأنباء العمانية(اونا) . وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام باجراءات السلامة الصحية بشكل عام
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