إدانات عربية واسعة للحادث الإرهابي بسيناء المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الساعات القليلة الماضية موجة من الإدانات العربية الواسعة للعملية الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء المصرية وأسفرت عن استشهاد وجرح 10 عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد.

وسارعت الإمارات بالإعلان صباح الجمعة، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف بعبوة ناسفة إحدى المركبات المدرعة للجيش المصري.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وقالت الوزارة إن الإمارات تؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أعربت الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبها، أدانت السعودية الحادث الإرهابي، معربة عن استنكارها للهجوم الإرهابي.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على تضامن المملكة التام مع مصر ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولمصر حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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بدورها، أدانت البحرين بشدة الحادث الإرهابي، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكدت المنامة تضامن الملكة مع مصر ضد كل صور الإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تبذله من جهود دؤوبة لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على موقف البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، والذي يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره.

بدوره، أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي العملية الإرهابية بسيناء، مؤكدا أن مصر أقوى من قوى الشر وستقهر كل العصابات التي تستهدف أمنها.

وفي السياق ذاته، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الحادث، وأكدت ووقفها مع مصر ضد الإرهاب.



وأعلن الجيش المصري، الخميس، استشهاد وإصابة 10عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأضاف أن "القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية وقتل مئات الإرهابين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء من التنظيمات المتطرفة.

