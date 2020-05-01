الحكومة توضح حقيقة تأجيل تحصيل فواتير الغاز لمدة ثلاثة أشهر

حالة من الغضب والاستياء انتابت عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا بعد انتشار أنباء غير صحيحة عن تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

بدوره، كشف المركز الإعلامى للحكومة أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تصدر أى قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.

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وأوضح أن شركات الغاز تواصل تحصيل فواتير الغاز الشهرية بانتظام من المشتركين دون أى تأجيل، مُشيرةً إلى أنه قد تمت إتاحة خدمات الاستعلام عن الفاتورة، وكذلك الدفع والتحصيل إلكترونياً من خلال طرق السداد المختلفة التى توفرها شركة الغاز، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقد ارتفعت متحصلات فواتير الغاز الشهرية مع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل، بجانب التحصيل وسداد الفواتير إلكترونياً، كما تواصل وزارة البترول أعمال التوسعات بمشروعات توصيل الغاز للمنازل بهدف استخدامه بديلاً للبوتاجاز، حيث تنفذ الشركات توصيل الغاز لنحو مليون و250 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019/ 2020.