الخازن هنأ العمال بعيدهم:نأمل أن يكون لبنان في العيد المقبل قد إستعاد عافيته

هنأ رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ ​العمال​ في عيدهم، متمنياً أن تحمل لهم الأيام والسنوات أحوالاً أفضل على كل المستويات خصوصا المعيشية منها.

وأثنى على دورهم المركزي في قيام المجتمعات وبناء الحضارات، وأهمية أن تنصرف ​الحكومة​ إلى توفير كامل حقوق العمال وتأمين الضمانات اللازمة التي تكفل لهم العيش الكريم".

وأمل الخازن أن يكون ​لبنان​ في العيد المقبل قد إستعاد عافيته وعادت فيه الامور إلى السكة الصحيحة كي تسلك طريقها نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ ​الأمن​ والإستقرار.