الخازن هنأ العمال بعيدهم:نأمل أن يكون لبنان في العيد المقبل قد إستعاد عافيته

هنأ رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن العمال في عيدهم، متمنياً أن تحمل لهم الأيام والسنوات أحوالاً أفضل على كل المستويات خصوصا المعيشية منها.
وأثنى على دورهم المركزي في قيام المجتمعات وبناء الحضارات، وأهمية أن تنصرف الحكومة إلى توفير كامل حقوق العمال وتأمين الضمانات اللازمة التي تكفل لهم العيش الكريم".
وأمل الخازن أن يكون لبنان في العيد المقبل قد إستعاد عافيته وعادت فيه الامور إلى السكة الصحيحة كي تسلك طريقها نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن والإستقرار.
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